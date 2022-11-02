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Селиваненко — о поражении Касаткиной от Свентек: «Ига — живой человек. Как у любого игрока, пик формы проходит»

В ФТР отреагировали на поражение Касаткиной на старте Итогового турнира
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA от Иги Свентек (2:6, 3:6).

— Можно ли бороться с такой теннисисткой, как Свентек?

— Ига живой человек со своими эмоциями, пиками формы и спадами. Да, у нее была беспрецедентно длинная победная серия. Но, как и у любого другого игрока, в какой-то момент пик формы проходит. Ига играет в интересный, комбинационный и очень своеобразный теннис. Но в спорте нет людей, которые не проигрывали бы время от времени, — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В следующем матче Касаткина встретится с француженкой Каролин Гарсией, Свентек сыграет с американкой Кори Гауфф.

Теннис
Дарья Касаткина
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