В ФТР отреагировали на поражение Касаткиной на старте Итогового турнира

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA от Иги Свентек (2:6, 3:6).

— Можно ли бороться с такой теннисисткой, как Свентек?

— Ига живой человек со своими эмоциями, пиками формы и спадами. Да, у нее была беспрецедентно длинная победная серия. Но, как и у любого другого игрока, в какой-то момент пик формы проходит. Ига играет в интересный, комбинационный и очень своеобразный теннис. Но в спорте нет людей, которые не проигрывали бы время от времени, — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В следующем матче Касаткина встретится с француженкой Каролин Гарсией, Свентек сыграет с американкой Кори Гауфф.