Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова отыграли места в рейтинге WTA
На сайте WTA появился обновленный рейтинг теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась с 19-го на 18-е место. Екатерина Александрова улучшила позицию, поднявшись с 29-й на 28-ю позицию.
Возглавляет рейтинг полька Ига Свентек, а Дарья Касаткина идет 12-м месте.
Рейтинг WTA от 18 июля:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8336 очков.
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4326.
3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030.
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4010.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3267.
7 (8). Джессика Пегула (США) — 3087.
8 (7). Даниэль Коллинз (США) — 3022.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886.
10 (10). Эмма Радукану (Британия) — 2717...
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2635...
18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090...
28 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1691...