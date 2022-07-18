Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова отыграли места в рейтинге WTA

На сайте WTA появился обновленный рейтинг теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась с 19-го на 18-е место. Екатерина Александрова улучшила позицию, поднявшись с 29-й на 28-ю позицию.

Возглавляет рейтинг полька Ига Свентек, а Дарья Касаткина идет 12-м месте.

Рейтинг WTA от 18 июля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8336 очков.

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4326.

3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190.

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030.

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4010.

6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3267.

7 (8). Джессика Пегула (США) — 3087.

8 (7). Даниэль Коллинз (США) — 3022.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886.

10 (10). Эмма Радукану (Британия) — 2717...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2635...

18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090...

28 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1691...