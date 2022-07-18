Калинская уступила Фрех в первом круге турнира в Гамбурге
Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Польши Магдалене Фрех в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).
Игра длилась 29 минут и закончилась при счете 1:6, 0:0 из-за отказа Калинской.
В следующем круге Фрех сыграет с победителем пары Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, Q).
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Магдалена Фрех (Польша) — Анна Калинская (Россия) — 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока
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