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Сегодня, 12:46

Калинская уступила Фрех в первом круге турнира в Гамбурге

Алексей Еремин
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Российская теннисистка Анна Калинская уступила представительнице Польши Магдалене Фрех в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 29 минут и закончилась при счете 1:6, 0:0 из-за отказа Калинской.

В следующем круге Фрех сыграет с победителем пары Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, Q).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша) — Анна Калинская (Россия) — 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Анна Калинская
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