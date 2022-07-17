Касаткина проиграла Синяковой в первом круге турнира в Гамбурге
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).
Игра длилась 2 часа и 36 минут и закончилась со счетом 2:6, 6:2, 4:6.
В следующем круге Синякова сыграет с бразильянкой Лаурой Пигосси.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 2) —6:2, 2:6, 6:4
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