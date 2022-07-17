Касаткина проиграла Синяковой в первом круге турнира в Гамбурге

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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 2 часа и 36 минут и закончилась со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

В следующем круге Синякова сыграет с бразильянкой Лаурой Пигосси.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 2) —6:2, 2:6, 6:4