Грачева уступила Пигосси в первом круге турнира в Варшаве
Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла бразильянке Лауре Пигосси в первом круге турнира в Варшаве (Польша).
Игра длилась 2 часа и закончилась со счетом 6:2, 6:4.
В следующем круге Пигосси сыграет с представительницей Аргентины Надей Подороски.
Варшава (Польша)
Турнир WTA BNP Paribas Poland Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лаура Пигосси (Бразилия, LL) — Варвара Грачева (Россия, 9) — 6:2, 6:4
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