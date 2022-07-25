Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:20

Грачева уступила Пигосси в первом круге турнира в Варшаве

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла бразильянке Лауре Пигосси в первом круге турнира в Варшаве (Польша).

Игра длилась 2 часа и закончилась со счетом 6:2, 6:4.

В следующем круге Пигосси сыграет с представительницей Аргентины Надей Подороски.

Варшава (Польша)

Турнир WTA BNP Paribas Poland Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лаура Пигосси (Бразилия, LL) — Варвара Грачева (Россия, 9) — 6:2, 6:4

Теннис
Надя Подороска
1
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Баринов подтвердил интерес «Валенсии», Ракицкий стал одноклубником Балотелли. Главные трансферы и слухи РПЛ на 25 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова опустилась в рейтинге WTA на одну строчку
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости