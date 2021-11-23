В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг пропавшей теннисистки Пэн Шуай

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь прокомментировал ситуацию вокруг Лизанье пропавшей китайской теннисистки Пэн Шуай.

«Полагаю, все видели, как Пэн Шуай недавно присутствовала на нескольких публичных мероприятиях, а также совершила видеозвонок с главой МОК Томасом Бахом, — приводит слова Лицзяня CNN. — Считаю, некоторым людям следует остановить злобную шумиху и прекратить политизировать этот вопрос».

Напомним, китаянка перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях сообщила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих слов руководству WTA. В ассоциации заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела теннисистки.