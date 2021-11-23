Самсонова и Веснина претендует на награды WTA по итогам прошедшего сезона

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Елена Веснина номинированы на награды WTA по итогам прошедшего теннисного сезона.

23-летняя Самсонова претендует на приз в номинации «Новичок года». В сезоне-2021 теннисистка стала чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине и победительницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. На данный момент она занимает 39-е место в рейтинге WTA.

35-летняя Веснина попала в номинацию «Возвращение года». В 2018 году теннисистка взяла паузу в карьере в связи с беременностью и рождением ребенка. В этом году она возобновила выступления и стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Веснина занимает 305-е место в рейтинге WTA.