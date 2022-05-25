В Госдуме ответили на обвинения украинской теннисистки в адрес Азаренко

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявлении украинской теннисистки Марты Костюк. Ранее она обвинила белоруску Викторию Азаренко в лишении рейтинговых очков Уимблдона.

«Обычная человеческая зависть и злость. Спортсмены должны достигать результатов за счет тренировок, а не каких-то интриг и создания неприятных ситуаций. Спортсменам приходится целыми днями работать и оттачивать свое мастерство. Вместо этого уважаемая Костюк хочет заниматься интригами и политикой, тогда ей нужно идти в раду. Думаю, она наработала как раз на то, чтобы ее избрали. К сожалению, в спорте у нее не очень все получилось. На уровне Украины она, наверное, играет неплохо, но на международной арене мы ее так и не узнали. Азаренко — гениальная спортсменка, которая многое сделала и еще сделает для мирового и белорусского тенниса.

Думаю, таких спортсменов единицы в мире. Сюда же можно отнести Медведева, Рублева. Российские и белорусские теннисисты только украшают любой теннисный турнир. WTA и ATP четко выразили свою позицию, которая заслуживает уважения. Такая позиция должна быть во всех видах спорта. То, что они не побоялись давления, заслуживает большого уважения. Никакие нации, рас и религии в спорте не должны примешиваться к политической повестке", — сказал Свищев «СЭ».

20 мая Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских теннисистов.