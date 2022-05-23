Гречанка Саккари поднялась на третью строчку в рейтинге WTA

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В понедельник, 23 мая, был опубликован обновленный рейтинг WTA. Греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на третье место, сместив испанку Паулу Бадосу.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина сохранила двадцатую строчку. Вероника Кудерметова поднялась с 30-го на 29-е место.

Лидировать продолжает Ига Швентек из Польши. Представительница Чехии Барбора Крейчикова — вторая.

Рейтинг WTA, версия 23 мая:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7061 очко;

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4911;

3 (4). Мария Саккари (Греция) — 4726;

4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4545;

5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4446;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4380;

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3966;

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678;

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3315;

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060...

20 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2115;

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2093...

27 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 1670...

29 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1585...

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1531...

71 (71). Варвара Грачева (Россия) — 914...

80 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 809...

86 (82). Анна Калинская (Россия) — 784.