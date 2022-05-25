Бенчич обыграла Андрееску и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла канадку Бьянку Андрееску во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом — 6:2, 6:4.
В третьем круге турнира «Большого шлема» Бенчич сыграет против Лейлы Фернандес (Канада)
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 14) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:2, 6:4
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