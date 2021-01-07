У Звонаревой изменился соперник на турнире в Абу-Даби
09:11
Французская теннисистка Фиона Ферро снялась с турнира в Абу-Даби, информирует L'Equipe. Причины отказа от выступления не называются.
Ферро в первом круге она должна была сыграть с россиянкой Верой Звонаревой. Последняя теперь сыграет с француженкой Аманден Эсс.
Россиянка Анастасия Гасанова сегодня в первом круге сыграет с немкой Моной Бартель.
Россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова вчера вышли во второй круг турнира. Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова проиграли и вылетели из турнира.
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