У Звонаревой изменился соперник на турнире в Абу-Даби

Французская теннисистка Фиона Ферро снялась с турнира в Абу-Даби, информирует L'Equipe. Причины отказа от выступления не называются.

Ферро в первом круге она должна была сыграть с россиянкой Верой Звонаревой. Последняя теперь сыграет с француженкой Аманден Эсс.

Россиянка Анастасия Гасанова сегодня в первом круге сыграет с немкой Моной Бартель.

Россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова вчера вышли во второй круг турнира. Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова проиграли и вылетели из турнира.