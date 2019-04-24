Австралийка Айла Томлянович уступила в двух сетах чешке Маркете Вондроушовой на старте турнира WTA в Стамбуле – 3:6, 3:6.

Во втором круге Вондроушова сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

В других встречах дня француженка Кристина Младенович обыграла четвертую сеяную соревнований украинку Даяну Ястремскую, Кирстен Флипкенс из Бельгии проиграла румынке Ане Богдан, отказавшись от борьбы во втором сете.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия, 5) – 6:3, 6:3

Кристина Младенович (Франция) – Даяна Ястремская (Украина, 4) – 6:3, 6:4

Ана Богдан (Румыния, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока