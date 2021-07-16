Мартинцова вышла в полуфинал турнира в Праге
12:42
Чешская теннисистка Тереза Мартинцова в четвертьфинале турнира в Праге обыграла Викторию Кузьмову из Словакии со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Чешка сделала один эйс и пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.
В полуфинале Мартинцова встретится с победительницей матча Сторм Сандерс (Австралия) — Грит Миннен (Бельгия, 9).
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тереза Мартинцова (Чехия, 8) — Виктория Кузьмова (Словакия, WC) — 6:2, 6:2
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