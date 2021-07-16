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Мартинцова вышла в полуфинал турнира в Праге

12:42

Чешская теннисистка Тереза Мартинцова в четвертьфинале турнира в Праге обыграла Викторию Кузьмову из Словакии со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Чешка сделала один эйс и пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале Мартинцова встретится с победительницей матча Сторм Сандерс (Австралия) — Грит Миннен (Бельгия, 9).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тереза Мартинцова (Чехия, 8) — Виктория Кузьмова (Словакия, WC) — 6:2, 6:2

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Сергей Разин все материалы автора

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