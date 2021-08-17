Болельщики угрожают семье журналиста, чей вопрос довел Осаку до слез

Японская теннисистка Наоми Осака попала в неприятную ситуацию перед стартом соревнований Western & Southern Open в Цинциннати.

На пресс-конференции, посвященной старту турнира, один из репортеров задал Осаке вопрос. По словам журналиста The New York Times Бена Ротенберга, вопрос был задан «в агрессивной манере и касался неприятных тем»: «Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то, что многое получаете от внимания СМИ?»

Этим журналистом был сотрудник Cincinnati Enquirer Пол Догерти. Догерти сообщил, что теперь болельщики шлют угрозы ему и его семье.

Осака расплакалась после вопроса и ушла с пресс-конференции