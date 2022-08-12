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Сегодня, 23:03

Теннисистка Потапова рассказала, с кем в WTA общается лучше всего

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о взаимоотношениях между спортсменками в WTA.

«Больше всего я дружу с Яной Сизиковой. У нас всегда были близкие отношения. Знаем друг друга больше пяти лет. Сдружились с первого дня. Хорошие отношения с Бьянкой Андрееску. Теннисистки, кто хочет быть на вершине, не могут подружиться с той, кто также этого хочет, кто для этого точно так же работает, у кого одна цель — победитель один. Не двое или трое. Поэтому тяжело с конкурентами поддерживать какую-то близкую дружбу. Конечно, у некоторых девочек есть свои терки, интриги, скандалы, расследования в туре. Иногда это очень забавно», — цитирует Потапову «Чемпионат».

В обновленном рейтинге WTA от 1 августа 21-летняя россиянка поднялась с 59-го на 48-е место.

31 июля Потапова вышла в финал турнира в Праге (Чехия), но проиграла хозяйке соревнований Марии Боузковой (6:0, 6:3).

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4783527-u-nekotoryh-devochek-est-svoi-tyorki-eto-ochen-zabavno-potapova-ob-otnosheniyah-v-wta.html
Теннис
Анастасия Потапова
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