Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:14

Тарпищев заявил, что важно не делать ошибок в тренировочном процессе Корнеевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев заявил, что шестнадцатилетняя Алина Корнеева входит в плеяду талантливых российских теннисисток, но важно не допустить ошибок в тренировочном процессе спортсменки.

«Корнеева давно у нас в сборной. Она из плеяды талантливых и перспективных игроков. Сейчас она формируется не только с точки зрения физики, но и психологического портрета. Надо правильно лелеять таких игроков и не делать ошибок в тренировочном процессе, в частности не перегружать нервную систему, от чего потом и идут травмы», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финале квалификации WTA 250 в Гонконге 16-летняя россиянка обыграла Конни Перрен из Швейцарии со счетом 6:3, 6:4. Она занимает 179-е место в рейтинге WTA. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.

Источник: https://tass.ru/sport/18962781
Теннис
Алина Корнеева
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян на отказе проиграла Синьюй в первом круге турнира в Гонконге

Касаткина вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу
Новости
RSS RSS
Все новости