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Сегодня, 17:21

Аванесян на отказе проиграла Синьюй в первом круге турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Россиянка Элина Аванесян проиграла китаянке Ван Синьюй в первом круге турнира в Гонконге. Матч длился 1 час 14 минут. В первом сете Аванесян уступила со счетом 2:6, во втором сете она отказалась продолжать матч, проигрывая 1:4.

За игру россиянка сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. У ее соперницы — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Синьюй встретится с победительницей матча У Хочин (Гонконг) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Синьюй (Китай, 4) — Элина Аванесян (Россия) — 6:2, 4:1 отказ 2-го игрока

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Пейтон Стирнс (США, 7) — 3:6, 6:4, 6:4

Теннис
Элина Аванесян
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