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Сегодня, 18:50

Касаткина вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Россиянка Дарья Касаткина победила венгерку Тимеа Бабош в первом круге турнира в Чжэнчжоу (Китай) — 6:1, 7:6 (9:7). Матч длился 1 час 59 минут.

Касаткина за игру допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. У Бабош — 8 двойных ошибок и 4 из 4 реализованных брейк-пойнта.

В втором круге Касаткина сыграет с китаянкой Бай Чжусян (Китай, WC).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Тимеа Бабош (Венгрия, LL) — 6:1, 7:6 (9:7)

Дарья Касаткина
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