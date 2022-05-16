Моресмо: «Свентек доказывает, что сейчас она босс в женском теннисе»

Директор «Ролан Гаррос» и двукратная победительница турниров «Большого шлема» Амели Моресмо прокомментировала игру первой ракетки мира Иги Свентек в нынешнем сезоне.

«То, как играет Ига в последние месяцы, ясно говорит о том, что она сейчас босс. Мы видим прогресс нового поколения: Свентек, Осака, если она будет стабильна на высоком уровне, Жабер, которая тоже стала играть совершенно иначе.

Надеюсь зрители «Ролан Гаррос» смогут оценить это. Женский теннис уже несколько лет подвергается критике за шаблонный стиль игры. Я считаю, что начинается новая эра», — приводит слова Моресмо Eurosport.

20-летняя полька идет на серии из 28 побед. Последний раз победительница «Ролан Гаррос» 2020 года проигрывала в середине февраля, уступив латышке Елене Остапенко в 1/16 финала турнира в Дубае (6:4, 1:6, 6:7).

С тех пор Свентек выиграла пять турниров подряд.