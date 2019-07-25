Тарпищев рассказал, что международная федерация тенниса не реагирует на письма ФТР по проблеме Кузнецовой с визой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что международная федерация тенниса (ITF) не реагирует на письма ФТР по проблеме Светланы Кузнецовой с оформлением американской визы.

Ранее сообщалось, что россиянка не выступит на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за проблем с визой.

– Мы сделали все необходимые письма, включая президенту ITF Дэвиду Хаггерти. Но обратной связи не получаем, ответа нет, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Но мы не теряем надежды, что ситуация разрешится до начала US Open.

Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне. Ее проблемы с оформлением американской визы продолжаются