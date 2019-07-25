Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне. Ее проблемы с оформлением американской визы продолжаются

Россиянка Светлана Кузнецова не выступит на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за проблем с оформлением американской визы.

- Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул, - написала Кузнецова в Instagram. - Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение.

Ранее теннисистка уже сообщала о проблеме с американской визой. После чего президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Международная федерация тенниса направила в американское посольство ходатайство от президента Дэвид Хэггерти о решении вопроса Кузнецовой.