Тарпищев предположил, с кем Звонарева может сыграть на Олимпиаде в паре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что теннисистка Вера Звонарева может сыграть в паре с Вероникой Кудерметовой или Людмилой Самсоновой на Олимпиаде в Париже. Ранее 39-летняя Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей Итогового турнира WTA.

«На Олимпиаде Звонарева может выступить в паре, но вопрос, с кем будет играть. Потенциально она может составиться пару с Кудерметовой, Самсоновой. Варианты есть, но сыгрываться надо начинать уже сейчас», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

МОК пока не принял решения об участии спортсменов из России в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа).