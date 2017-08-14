Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. На первое место вышла украинка Элина Свитолина, которая обыграла Каролин Возняцки в финале турнира в Торонто.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 10-й позиции. Также стоит отметить, что россиянка Екатерина Александрова поднялась на 8 строчек.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 14 августа

1 (5*). Свитолина (Украина) – 4470 очков

2 (1). Халеп (Румыния) – 4430

3 (2). Мугуруса (Испания) – 4168

4 (3). Плишкова (Чехия) – 4017

5 (7). Возняцки (Дания) – 3981

6 (4). В. Уильямс (США) – 3772

7 (6). Конта (Великобритания) – 3456

8 (7). Остапенко (Латвия) – 3363

9 (9). Младенович (Франция) – 2867

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2586...

13 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1866

14 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1725...

32 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1123...

35 (34). КАСАТКИНА (Россия) – 1083...

55 (55). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 794...

62 (70). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 700...

78 (76). РОДИНА (Россия) – 586...

114 (114). ШАРАПОВА (Россия) – 365

* – положение в предыдущем рейтинге