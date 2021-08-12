Свитолина проиграла Конте во втором круге турнира в Монреале
01:56
Британка Джоанна Конта переиграла Элину Свитолину с Украины во втором круге турнира в Монреале. Следующим соперником Конты будет победительница встречи Кори Гауфф (США) — Анастасия Потапова (Россия).
В другом матче итальянка Камила Джорджи в двух сетах переиграла аргентинку Надю Подороску — 6:2, 6:4. Следующим соперником итальянской теннисистки будет чешка Петра Квитова.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джоанна Конта (Великобритания) — Элина Свитолина (Украина, 3) — 3:6, 6:3, 6:2
Камила Джорджи (Италия) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:2, 6:4
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