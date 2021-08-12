Свитолина проиграла Конте во втором круге турнира в Монреале

Британка Джоанна Конта переиграла Элину Свитолину с Украины во втором круге турнира в Монреале. Следующим соперником Конты будет победительница встречи Кори Гауфф (США) — Анастасия Потапова (Россия).

В другом матче итальянка Камила Джорджи в двух сетах переиграла аргентинку Надю Подороску — 6:2, 6:4. Следующим соперником итальянской теннисистки будет чешка Петра Квитова.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джоанна Конта (Великобритания) — Элина Свитолина (Украина, 3) — 3:6, 6:3, 6:2

Камила Джорджи (Италия) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:2, 6:4