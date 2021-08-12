Потапова досрочно завершила матч с Гауфф на турнире в Монреале

Американка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Монреале. Ее соперница россиянка Анастасия Потапова отказалась от продолжения борьбы по ходу первого сета. При счете 5:0 в пользу американки российская теннисистка взяла медицинский тайм-аут, но так и не вернулась на корт.

Следующей соперницей Гауфф будет британка Джоанна Конта.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 15) — Анастасия Потапова (Россия) — 5:0, отказ 2-го игрока