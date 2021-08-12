Потапова досрочно завершила матч с Гауфф на турнире в Монреале
02:32
Американка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Монреале. Ее соперница россиянка Анастасия Потапова отказалась от продолжения борьбы по ходу первого сета. При счете 5:0 в пользу американки российская теннисистка взяла медицинский тайм-аут, но так и не вернулась на корт.
Следующей соперницей Гауфф будет британка Джоанна Конта.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кори Гауфф (США, 15) — Анастасия Потапова (Россия) — 5:0, отказ 2-го игрока
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