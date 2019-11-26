Свитолина продала ужин с Владимиром Кличко за 21 тысячу долларов на благотворительном аукционе
11:43
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела благотворительный аукцион в Киеве, одним из реализованных лотов на котором стал ужин с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.
Все вырученные средства будут направлены в именной фонд Свитолиной, который помогает талантливым украинским теннисистам.
Украинка дошла до финала Итогового турнира WTA в Шэньчжэне, но уступила там австралийке Эшли Барти.
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