Свитолина отказалась играть против Потаповой и снялась с турнира в Мексике

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что отказывается играть с россиянками и белорусками и снимается с турнира в Монтеррее, где должна встретиться с Анастасией Потаповой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети спортсменки.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных соревнований. В тех случаях, когда это невозможно по организационным или юридическим причинам, исполком МОК предоставляет соответствующей федерации право найти собственный способ эффективного решения проблемы.