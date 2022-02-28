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28 февраля, 23:59

Свитолина отказалась играть против Потаповой и снялась с турнира в Мексике

Иван Шитик
Корреспондент

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что отказывается играть с россиянками и белорусками и снимается с турнира в Монтеррее, где должна встретиться с Анастасией Потаповой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети спортсменки.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных соревнований. В тех случаях, когда это невозможно по организационным или юридическим причинам, исполком МОК предоставляет соответствующей федерации право найти собственный способ эффективного решения проблемы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220228/svitolina-1775698081.html
Анастасия Потапова
Элина Свитолина
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