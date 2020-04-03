Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала гостьей прямого эфира в Instagram «СЭ». Она рассказала о том, как сдавала тест на коронавирус и как переживает карантин.

— Мы сейчас просто переживаем непростой период. У всех трудности, все сидят по домам. Что здорово: не сразу, но все стали солидарны. Нужно просто запастись терпением и пережить этот период, — сказала Кузнецова.

— Помните, как все это начиналось, как вы узнали об отмене турнира в Индиан-Уэллс и необходимости возвращаться домой?

— Узнали об отмене во время тренировки. Ребята, особенно Карен Хачанов, бегали между кортами, переживали, что нам всем нужно успеть уехать домой. Все это было спонтанно и как будто в каком-то фильме. Но я считаю, что на все надо смотреть с долей юмора. Иначе будет совсем печально и грустно. А позитив сейчас очень к месту.

— Вы публиковали видео, как сдавали анализ на коронавирус. Сильно переживали в ожидании результатов?

— Вообще не переживала. Просто считала своим долгом сделать это. Я вернулась и знала, что надо отсидеться дома пару недель. Была возможность сдать анализ — и я это сделала. (Мария Никулашкина)

Полное интервью Светланы Кузнецовой в ближайшее время в «СЭ».