Светлана Кузнецова: «Индивидуальный график для меня в приоритете»

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова на пресс-конференции после игры с Дженнифер Брэди (6:3, 6:1) на St.Petersburg Ladies Trophy рассказала о своем состоянии.

— У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, под вопросом было мое участие в этом турнире. В январе прилетела в Новую Зеландию, заболела, пролежала неделю. Сейчас стараюсь залечить все моменты.

Индивидуальный график в приоритете: стараюсь играть больше матчей. Не могу сейчас играть Кубок Федерации и одиночные турниры с травмой. Нужно выбирать.

Дома играть приятно, но здесь только второй раз. Раньше не получалось чаще выступать из-за некоторых разногласий.

Формат Кубка Федерации? Надо пробовать новые схемы. График такой, что сложно. Ищут новые варианты, это здорово. Но пока не очень понимаю, как играть там после Майами, — сказала Кузнецова. (Дмитрий Зимин)