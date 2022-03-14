Свентек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась2 часа 19 минут. Четвертая ракетка мира сделала 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.
В 1/8 финала Свентек встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Ангелик Кербер (Германия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 3) — Клара Таусон (Дания, 29) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:1
Мэдисон Кис (США, 25) — Элисон Риске (США) — 7:6 (7:4), 6:1
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