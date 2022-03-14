Свентек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась2 часа 19 минут. Четвертая ракетка мира сделала 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.

В 1/8 финала Свентек встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Ангелик Кербер (Германия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 3) — Клара Таусон (Дания, 29) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:1

Мэдисон Кис (США, 25) — Элисон Риске (США) — 7:6 (7:4), 6:1