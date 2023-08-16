Свентек разгромила Коллинз во втором круге турнира в Цинциннати
Полька Ига Свентек разгромила американку Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:1, 6:0. Матч длился 1 час 1 минуту.
В третьем круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США, WC) — 6:1, 6:0
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