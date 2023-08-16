Потапова проиграла Вондоушовой во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Потапова не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати — 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

27-я ракетка мира Потапова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-понта из 6. На счету 10-й ракетки мира Вондроушовой 3 эйса, 3 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге чешская теннисистка сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2

Джессика Пегула (США, 3) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:3