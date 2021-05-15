Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Свентек обыграла Гауфф и вышла в финал турнира в Риме

22:13
Теги:

Польская теннисистка Ига Свентек победила американку Кори Гауфф (7:6, 6:3) в матче 1/2 финала турнира АТР в Риме (Италия). В финале ее соперницей будет чешка Каролина Плишкова.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 15) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:3), 6:3

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
В Чечне объяснили, почему Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC
Переходных матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. В высший дивизион поднимутся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород»
Головин рассказал, чему его научил Нико Ковач в «Монако»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд