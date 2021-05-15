Свентек обыграла Гауфф и вышла в финал турнира в Риме
22:13
Польская теннисистка Ига Свентек победила американку Кори Гауфф (7:6, 6:3) в матче 1/2 финала турнира АТР в Риме (Италия). В финале ее соперницей будет чешка Каролина Плишкова.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 15) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:3), 6:3
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