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Плишкова вышла в финал турнира в Риме

16:41
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Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова стала первой финалисткой турнира в Риме. В полуфинале она переиграла Петру Мартич из Хорватии в трех сетах.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 3:6, 6:2

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