Плишкова вышла в финал турнира в Риме
16:41
Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова стала первой финалисткой турнира в Риме. В полуфинале она переиграла Петру Мартич из Хорватии в трех сетах.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 3:6, 6:2
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