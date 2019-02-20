Суарес Наварро победила Младенович и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро обыграла француженку Кристину Младенович в матче третьего круга турнира WTA в Дубае - 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
В четвертьфинале Младенович встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элина Свитолина (Украина).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карла Суарес Наварро (Испания) - Кристина Младенович (Франция) - 7:5, 7:5
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