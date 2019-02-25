Совет по СМИ Австралии оправдал автора карикатуры на Серену Уильямс

Австралийский совет по СМИ признал законной карикатуру художника Марка Найта, который изобразил американку Серену Уильямс во время финала US Open, информирует Yahoo Sports.

Напомним, Уильямс во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив судью финала Карлоса Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

Найт изобразил американку, прыгающей от злости на собственной ракетке. На карикатуре присутствует также арбитр встречи, который говорит Осаке: "Может, позволите ей (Серене) выиграть?". Автор был подвергнут критике в социальных сетях и на телевидении за свое творение, а австралийский совет по СМИ получил жалобы на карикатуру, якобы она "носит откровенно расистский и сексисткий характер" и "является стереотипным изображением афро-американской женщины".

В итоге было постановлено, что единственной целью данной карикатуры было подчеркнуть "детское" поведение Уильямс. Для этого автор изобразил ее, "выплевывающей пустышку изо рта, пока она прыгает вверх".

- Совет пришел к выводу, что в карикатуре использованы приемы преувеличения и абсурда, чтобы донести точку зрения автора. Мы принимаем сторону издания, которое заявляет, что оно не хотело изобразить Уильямс как обезьяну, - приводит издание сообщение совета.

Напомним, что творение Найта вынесли на обложку Herald Sun.