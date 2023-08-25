Соррибес Тормо и Мария пробились в полуфинал турнира в Кливленде

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо вышла в полуфинал турнира в Кливленде. В двух сетах она обыграла американку Слоан Стивенс — 6:1, 6:3.

Также в следующую стадию пробилась немка Татьяна Мария, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:3, 6:2.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:3

Татьяна Мария (Германия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:2