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Сегодня, 03:51

Соррибес Тормо и Мария пробились в полуфинал турнира в Кливленде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо вышла в полуфинал турнира в Кливленде. В двух сетах она обыграла американку Слоан Стивенс — 6:1, 6:3.

Также в следующую стадию пробилась немка Татьяна Мария, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:3, 6:2.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:3

Татьяна Мария (Германия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/Cleveland/2023/
Теннис
Лейла Фернандес
Слоан Стивенс
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