Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце, Доден покинула корт на коляске

Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце после травмы француженки Осеан Доден во втором сете. Выиграв первый сет 6:3, Соболенко принимала подачу соперницы при счете 3:3. Француженка подала, а потом неудачно приземлилась на корт и подвернула ногу. Пришлось даже прибегнуть к помощи коляски, чтобы покинуть площадку. В 1/2 финала Соболенко сразится с чешкой Барбарой Крейчиковой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:3, 3:3 отказ 2-го игрока