Соболенко пообещала все победы посвящать умершему отцу

Арина Соболенко, признанная лучшей теннисисткой Белоруссии, призналась, что будет посвящать победы отцу, который умер в ноябре этого года. Именно он привел ее в спорт.

— Прошедший сезон, считаю, провела лучше, чем 2018-й, — цитирует Соболенко «Прессбол». — Справилась с эмоциями, прошла через испытания — трудности на корте, да и вообще, — отметила Арина. — Помню, сказала, что меня навряд ли сможет что-то «выбить» (плачет). Я расстроена. Папа не увидит моего развития.

— Как станете первой ракеткой мира и выиграете первый «Шлем» в одиночном разряде?

— Да. Все теперь буду посвящать ему. Не хотела плакать. Врагу такого не пожелаешь. Теперь, мне кажется, я точно железный человек. Как меня, в принципе, и называют.