Соболенко поднялась на второе место в рейтинге WTA, Кудерметова выпала из топ-10

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на второе место в рейтинге WTA после победы на Australian Open.

Теперь на счету 24-летней спортсменки 6100 очков. Лидером рейтинга остается Ига Свентек из Польши, у которой 10 485 очков, на третьей строчке — Онс Жабер из Туниса с 5210 очками.

Лучшей среди представительниц России является Дарья Касаткина, занимающая восьмое место с 3380 очками. Финалистка Australian Open Елена Рыбакина из Казахстана поднялась на 15 мест в рейтинге и теперь занимает 10-ю строчку с 2815 очками. Россиянка Вероника Кудерметова с 2740 очками потеряла две позиции и опустилась на 11-е место.

Рейтинг WTA от 30 января 2023 года

1. (1) Ига Свентек (Польша) — 10485 очков

2. (5) Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100

3. (2) Онс Жабер (Тунис) — 5210

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8. (8) Дарья Касаткина (Россия) — 3380

9. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905

10. (25) Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815

11. (9) Вероника Кудерметова (Россия) — 2740

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17. (18) Екатерина Александрова (Россия) — 2030

19. (20) Людмила Самсонова (Россия) — 1905

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43. (44) Анастасия Потапова (Россия) — 1139

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53. (59) Анна Калинская (Россия) — 956

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64. (60) Анна Блинкова (Россия) — 884

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83. (97) Варвара Грачева (Россия) — 750

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94. (106) Диана Шнайдер (Россия) — 699