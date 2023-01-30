Рыбакина: «Вуков - страстный тренер. Он начал верить в меня намного раньше, чем кто-либо другой»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина отреагировала на критику в адрес своего тренера Стефано Вукова.

«После отличного АО я увидела несколько тревожных комментариев в социальных сетях о поведении моего тренера Стефано Вукова. Я хочу прояснить любые неверные толкования. Стефано начал верить в меня намного раньше, чем кто-либо другой. Мы вместе разработали стратегию того, как я могу добиться многого, и благодаря его методам я добилась успехов на турнирах «Большого шлема».

Он - страстный тренер, обладающий обширными знаниями о теннисе. В отличие от людей, которые делают эти комментарии, он прекрасно знает меня как человека и как спортсмена. Те, кто хорошо знаком со мной, поймут, что я никогда не приняла бы тренера, который не уважал бы меня и весь наш тяжелый труд. Я могу выглядеть спокойной на корте и в целом, но внутри меня живет конкурентоспособный спортсмен, который хочет добиться многого, и Стефано очень помог мне в этом. Поэтому, пожалуйста, игнорируйте любые фейковые новости об обратном», — приводит Fox Sports слова Рыбакиной.

Казахстанская теннисистка уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии-2023. В обновленной рейтинге WTA Рыбакина расположилась на 10-й строчке.