Соболенко: «Жабер меня сильно раздражает в хорошем смысле»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Мне немного грустно за Онс. Я очень надеюсь, что она скоро поправится и будет готова к US Open. Она невероятный игрок. Она меня сильно раздражает... в хорошем смысле. Действительно сложный противник. Очень счастлива, что смогла выиграть этот матч», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

В полуфинале турнира белорусская теннисистка встретится с чешкой Каролиной Муховой. Матч пройдет 19 августа. Начало — в 20.30 по московскому времени.