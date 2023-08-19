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Сегодня, 12:08

Соболенко: «Жабер меня сильно раздражает в хорошем смысле»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Мне немного грустно за Онс. Я очень надеюсь, что она скоро поправится и будет готова к US Open. Она невероятный игрок. Она меня сильно раздражает... в хорошем смысле. Действительно сложный противник. Очень счастлива, что смогла выиграть этот матч», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

В полуфинале турнира белорусская теннисистка встретится с чешкой Каролиной Муховой. Матч пройдет 19 августа. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-little-sad-ons-jabeur-aryna-sabalenka-reflects-qf-win-tunisian-seems-injure-foot-cincinnati-open-match?key1=newsnowltennis
Теннис
Арина Соболенко
Онс Жабер
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