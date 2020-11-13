Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал турнира в Линце, где сыграет с чешкой Барбарой Крейчиковой. Ее сегодняшняя соперница Осеан Доден из-за травмы не смогла продолжить матч.

«Очень жаль, что все так закончилось. С Доден была настоящая борьба, она хорошо как подавала, так и принимала. Надеюсь, она поскорее залечит травму и вернется на корт. Что будет в полуфинале? Я играла против Крейчиковой в паре, сейчас посмотрю несколько ее матчей в одиночном разряде, чтобы лучше подготовиться», — сказала Соболенко в эфире телеканала Eurosport2.