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Соболенко гордится собой после 15 побед кряду

15:43
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Арина Соболенко поделилась впечатлениями после победы на турнире в Абу-Даби. В финале белоруска обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2.

«Сейчас я могу по-настоящему собой гордиться. В некоторых матчах я не могла «поймать» свою подачу, «барахлил» форхенд, но я продолжала биться до последнего. Эта победа — результат долгой и тяжелой работы, я горжусь тем, что выиграла этот титул», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Эта победа стала девятой для белоруски на турнирах WTA и 15 выигранным матчем кряду. Благодаря этому успеху Соболенко поднялась на седьмое место в общем рейтинге Тура.

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