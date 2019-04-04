СМИ: Бушар взяла паузу в карьере на неопределенный срок

Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге, канадская теннисистка Эжени Бушар взяла паузу в карьере на неопределенный период, информирует tennis.life.

По данным издания, спортсменка в настоящее время находится в Монреале, проводит время со своим отцом, братьями и сестрами. Она делает перерыв, чтобы полностью выздороветь. Поэтому Бушар снялась с турниров в Монтеррее на этой неделе, в Боготе на следующей, а также не стала заявляться в Мадрид и Рим.

В 2014 году Бушар становилась финалисткой турнира Большого шлема в одиночном разряде в Уимблдоне. Также является победительницей двух турниров WTA.

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