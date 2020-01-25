Симона Халеп: «Вы шокированы поражениями игроков топ-10, но мы не можем каждый день показывать максимум»

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась мнением о вылете многих игроков топ-10 из розыгрыша Australian Open.

— Я не сосредотачиваюсь на других, — цитирует Халеп официальный сайт Australian Open. — Я знаю, что на этом уровне возможно все, поэтому иногда я расслабляюсь, иногда нервничаю.

Уверена, вы шокированы поражениями игроков топ-10, но это жизнь, мы не можем каждый день показывать максимум. Так что мы двигаемся дальше, и если я еще не проиграла, то все хорошо (улыбается).