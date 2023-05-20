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Допинг

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Халеп - о новых обвинениях: «Я никогда даже не думала о приеме запрещенных веществ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Румынская теннисистка Симона Халеп отреагировала на новые обвинения в нарушении антидопинговых правил.

«С 7 октября, когда ITIA предъявила мне обвинение в употреблении допинга, я пережила самый страшный кошмар в жизни. Не только мое имя оказалось запятнано худшим возможным образом, но и ITIA по непонятной мне причине настойчиво стремится доказать мою вину, хотя я НИКОГДА даже не думала о приеме запрещенных веществ. Я дважды пыталась добиться рассмотрения дела независимым трибуналом, а ITIA постоянно находила причины для переноса.

Теперь, когда мы точно установили, что я жертва загрязнения, они говорят о так называемой «ненормальной эволюции моей крови». Три всемирно известных эксперта, которые изучили мои анализы, совершенно четко заявили, что моя кровь полностью в норме. Я чувствую себя беспомощной, сталкиваясь с таким преследованием и желанием доказать мою вину в том, чего я совершала. Повторюсь, я всю жизнь была категорически против любого мошенничества. Оно противоречит моим ценностям.

Сейчас я лишь надеюсь, что у меня наконец появится возможность обратиться в независимый и беспристрастный трибунал, которые даст мне шанс доказать свою невиновность. Я полностью верю в правосудие и с нетерпением жду возможности изложить свою позицию на слушаниях, которые назначены на конец мая, после нескольких задержек со стороны ITIA. Поддержка моих близких, теннисного мира и моих поклонников дала мне мужество продолжать тренироваться каждый день и бороться за правду. Невероятно вам благодарна», — написала Халеп в соцсетях.

19 мая орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) предъявил еще одно обвинение румынской теннисистке. Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте 31-летней теннисистки.

В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open.

Теннис
Симона Халеп
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