Рыбакина выиграла турнир WTA в Риме, Калинина снялась из-за травмы во втором сете финала

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла турнир WTA в Риме (Италия).

В финале она победила украинку Ангелину Калинину. Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4, при счете 1:0 в пользу представительницы Казахстана во втором сете Калинина снялась с матча из-за травмы. После консультации с врачом спортсменка приняла решение не возвращаться на корт.

23-летняя Рыбакина завоевала пятый титул в карьере.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Ангелина Калинина (Украина, 30) — 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока