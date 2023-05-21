Рыбакина выиграла турнир WTA в Риме, Калинина снялась из-за травмы во втором сете финала
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла турнир WTA в Риме (Италия).
В финале она победила украинку Ангелину Калинину. Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4, при счете 1:0 в пользу представительницы Казахстана во втором сете Калинина снялась с матча из-за травмы. После консультации с врачом спортсменка приняла решение не возвращаться на корт.
23-летняя Рыбакина завоевала пятый титул в карьере.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Ангелина Калинина (Украина, 30) — 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока
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