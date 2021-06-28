Симона Халеп не сыграет на Олимпиаде из-за травмы

Теннисистка из Румынии Симона Халеп пропустит Олимпиаду в Токио, сообщает Digisport.

Причиной стала травма икроножной мышцы, полученная в мае на турнире в Риме. Из-за этой травмы Халеп не играла на «Ролан Гаррос» и не защищает титул на Уимблдоне.

Глава Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу сказал, что планировалось, что Халеп будет знаменосцем сборной на церемонии открытия.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.