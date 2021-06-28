Симона Халеп не сыграет на Олимпиаде из-за травмы
22:28
Теннисистка из Румынии Симона Халеп пропустит Олимпиаду в Токио, сообщает Digisport.
Причиной стала травма икроножной мышцы, полученная в мае на турнире в Риме. Из-за этой травмы Халеп не играла на «Ролан Гаррос» и не защищает титул на Уимблдоне.
Глава Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу сказал, что планировалось, что Халеп будет знаменосцем сборной на церемонии открытия.
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
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