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Павлюченкова — седьмая в чемпионской гонке WTA

09:21
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Россиянка Анастасия Павлюченкова занимает седьмое место в рейтинге чемпионской гонки WTA.

В первой десятки изменений не произошло.

Напомним, первые восемь теннисисток смогу выступить на итоговом турнире года WTA.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 28 июня

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 3381 очко

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2758

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 2536

5 (5). Ига Швентек (Польша) — 2440

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2195

7 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1899

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 1886

9 (9). Дженнифер Брэди (США) — 1808

10 (10). Кори Гауфф (США) — 1765...

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 1648...

17 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1467...

28 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 982...

33 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 803...

52 (52). Вера Звонарева (Россия) — 550...

58 (56). Анастасия Потапова (Россия) — 516...

71 (68). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...

74 (71). Светлана Кузнецова (Россия) — 383...

88 (87). Варвара Грачева (Россия) — 288...

93 (92). Анастасия Гасанова (Россия) — 266

* - положение в предыдущем рейтинге

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