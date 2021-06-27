Павлюченкова — седьмая в чемпионской гонке WTA
Россиянка Анастасия Павлюченкова занимает седьмое место в рейтинге чемпионской гонки WTA.
В первой десятки изменений не произошло.
Напомним, первые восемь теннисисток смогу выступить на итоговом турнире года WTA.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 28 июня
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 3381 очко
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2758
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 2536
5 (5). Ига Швентек (Польша) — 2440
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2195
7 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1899
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 1886
9 (9). Дженнифер Брэди (США) — 1808
10 (10). Кори Гауфф (США) — 1765...
12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 1648...
17 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1467...
28 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 982...
33 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 803...
52 (52). Вера Звонарева (Россия) — 550...
58 (56). Анастасия Потапова (Россия) — 516...
71 (68). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...
74 (71). Светлана Кузнецова (Россия) — 383...
88 (87). Варвара Грачева (Россия) — 288...
93 (92). Анастасия Гасанова (Россия) — 266
* - положение в предыдущем рейтинге
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